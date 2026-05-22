Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спор о том, кто был за рулем, прошел через все суды в Казахстане

Кассационный суд восстановил наказание за пьяное вождение, повлекшее ДТП в Жамбылской области — возник вопрос, кто был за рулем, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В ноябре 2025 года в Жамбылской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Суд первой инстанции признал одного из водителей виновным по ч. 3 ст. 608 КоАП и назначил наказание в виде лишения водительских прав сроком на 7 лет.

Суд апелляционной инстанции пришел к противоположному выводу: за водительским сиденьем в момент ДТП находился не этот водитель, а иное лицо, и прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения.

Кассационный суд посчитал, что во время ДТП автомобилем управлял именно данный мужчина, что подтверждается первоначальными показаниями потерпевшего и его пояснениями на видеозаписи, фотографиями, полученными из программного комплекса «Сергек».

В результате суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

В ходе судебных заседаний потерпевший и два свидетеля изменили свои показания. Они утверждали, что за рулем находился не этот водитель, а другой человек.

Кассационный суд расценил это как искажение фактов и направил частное постановление прокурору для проверки наличия в действиях указанных лиц состава уголовного правонарушения — дача заведомо ложных показаний.