Спор о том, кто был за рулем, прошел через все суды в Казахстане

В ноябре 2025 года в Жамбылской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Суд первой инстанции признал одного из водителей виновным по ч. 3 ст. 608 КоАП и назначил наказание в виде лишения водительских прав сроком на 7 лет.
Суд апелляционной инстанции пришел к противоположному выводу: за водительским сиденьем в момент ДТП находился не этот водитель, а иное лицо, и прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения.
Кассационный суд посчитал, что во время ДТП автомобилем управлял именно данный мужчина, что подтверждается первоначальными показаниями потерпевшего и его пояснениями на видеозаписи, фотографиями, полученными из программного комплекса «Сергек».
В результате суд кассационной инстанции отменил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции.
В ходе судебных заседаний потерпевший и два свидетеля изменили свои показания. Они утверждали, что за рулем находился не этот водитель, а другой человек.
Кассационный суд расценил это как искажение фактов и направил частное постановление прокурору для проверки наличия в действиях указанных лиц состава уголовного правонарушения — дача заведомо ложных показаний.