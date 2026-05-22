Омич на «Хонде» при перестроении покалечил двух пенсионеров

71-летний водитель «Тойоты» и его 67-летняя пассажирка получили травмы, повлёкшие тяжкий вред здоровью.

Источник: РИА "Новости"

В Омске перед судом предстанет 21-летний водитель, по вине которого в ДТП пострадали двое пожилых людей, об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Авария произошла 24 июля 2025 года на улице 3-я Молодёжная. Обвиняемый за рулём «Хонды Аккорд» при перестроении не справился с управлением и врезался в «Тойоту Короллу». За рулём второй машины находился 71-летний мужчина, его пассажиркой была 67-летняя женщина. Оба получили травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Сам виновник свою вину признал полностью. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

