Медика скорой помощи избили во время вызова на Сахалине

На врача скорой медицинской помощи напали на Сахалине. Инцидент произошел 21 мая во время вызова бригады, сообщила государственная инспекция труда в регионе.
Информация о происшествии поступила от Центра скорой медицинской помощи и медицинских катастроф Сахалинской области. В ведомстве уточнили, что речь идет о несчастном случае на производстве с тяжелыми последствиями.
Для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося создана комиссия под председательством должностного лица надзорного органа. Она проведёт расследование и установит виновных.