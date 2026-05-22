Учения по ликвидации авиапроисшествий пройдут в аэропорту Астаны

"22 мая 2026 года с 12:00 до 14:00 на территории Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев пройдут плановые учения по отработке действий при авиационном происшествии.
В ходе учений аварийно-спасательная команда аэропорта совместно с ДЧС города Астана, пожарными подразделениями, оперативно-спасательным отрядом, Центром медицины катастроф, службой 103 и авиакомпаниями отработает взаимодействие и порядок совместных действий в экстренной ситуации", — говорится в сообщении в пятницу.
Отмечается, что во время учений на территории аэропорта может находиться специальная техника, пожарные подразделения и сотрудники экстренных служб.
«Просим пассажиров и жителей города сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Благодарим за понимание!» — заключили в аэропорту.