Учения по ликвидации авиапроисшествий пройдут в аэропорту Астаны

Астана. 22 мая. КазТАГ — 22 мая с 12:00 до 14:00 в столичном аэропорту пройдут плановые учения, в ходе которых службы отработают действия при возможном авиационном происшествии, сообщает пресс-служба аэропорта.

Источник: КазТАГ

"22 мая 2026 года с 12:00 до 14:00 на территории Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев пройдут плановые учения по отработке действий при авиационном происшествии.

В ходе учений аварийно-спасательная команда аэропорта совместно с ДЧС города Астана, пожарными подразделениями, оперативно-спасательным отрядом, Центром медицины катастроф, службой 103 и авиакомпаниями отработает взаимодействие и порядок совместных действий в экстренной ситуации", — говорится в сообщении в пятницу.

Отмечается, что во время учений на территории аэропорта может находиться специальная техника, пожарные подразделения и сотрудники экстренных служб.

«Просим пассажиров и жителей города сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Благодарим за понимание!» — заключили в аэропорту.

