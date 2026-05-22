Под Логойском отряд спецназа «Беркут» задержал отца и сына, которым грозит по 15 лет тюрьмы

Под Логойском спецназ задержал отца и сына, которым грозит по 15 лет тюрьмы. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
Сотрудниками наркоконтроля Минской области был пресечен канал поставки запрещенных веществ в страну.
В Логойском районе при силовой поддержке бойцов отдельного отряда спецназначения «Беркут» внутренних войск МВД были задержаны 38-летний мужчина и его 57-летний отец, уроженцы Могилева.
При задержанных, а также в тайниках на территории области нашли и изъяли в сумме порядка 8 кг запрещенных веществ. Следователи в отношении мужчин завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигурантам грозит до 15 лет тюрьмы.
