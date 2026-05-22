Хотела покататься: В Иркутске полицейские задержали нетрезвую женщину за угон авто

IrkutskMedia, 22 мая. Несколько дней назад в отделение полиции в Иркутске обратился 28-летний местный житель с заявлением об угоне его автомобиля. За угон на улице Орджоникидзе задержали нетрезвую женщину.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, злоумышленницу за рулём угнанного авто марки «Toyota Corolla» задержали в течение часа на улице Розы Люксембург. Авто стояло на обочине после столкновения с дорожным ограждением. Сотрудники ведомства сразу отметили у водительницы-злоумышленницы признаки алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась. Задержанную доставили в отдел полиции.
В ходе допроса 30-летняя женщина рассказала, что угнала авто из желания «покататься на чужой машине». Также стало известно, что удостоверения водителя у неё никогда не было.
За управление транспортом в нетрезвом виде и несоблюдение требований сотрудников полиции на злоумышленницу составили два административных протокола. За угон авто в отношении иркутянки возбудили два уголовных дела (угон авто и умышленное повреждение имущества).
