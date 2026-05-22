Хотела покататься: В Иркутске полицейские задержали нетрезвую женщину за угон авто

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, злоумышленницу за рулём угнанного авто марки «Toyota Corolla» задержали в течение часа на улице Розы Люксембург. Авто стояло на обочине после столкновения с дорожным ограждением. Сотрудники ведомства сразу отметили у водительницы-злоумышленницы признаки алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования она отказалась. Задержанную доставили в отдел полиции.