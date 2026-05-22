СК выясняет причины гибели супругов на пожаре в Красноярском крае

В Канском округе при пожаре в СНТ «Ласточка» погибли супруги 66 лет. Следователи выясняют причины возгорания. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
В ночь на 22 мая в СНТ «Ласточка» Канского округа загорелся частный дом. При тушении пожара спасатели обнаружили тела 66-летнего мужчины и 66-летней женщины с признаками термического воздействия.
Супруги проживали на даче вдвоём. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Следователи проводят проверку. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы для установления точной причины пожара и смерти погибших.
