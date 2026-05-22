Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК выясняет причины гибели супругов на пожаре в Красноярском крае

При пожаре в дачном доме погибли 66-летние мужчина и женщина.

В Канском округе при пожаре в СНТ «Ласточка» погибли супруги 66 лет. Следователи выясняют причины возгорания. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

В ночь на 22 мая в СНТ «Ласточка» Канского округа загорелся частный дом. При тушении пожара спасатели обнаружили тела 66-летнего мужчины и 66-летней женщины с признаками термического воздействия.

Супруги проживали на даче вдвоём. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Следователи проводят проверку. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы для установления точной причины пожара и смерти погибших.

Ранее мы сообщали, что двое красноярцев заплатят за тушение пожара, который сами устроили.