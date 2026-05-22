Мотоциклист погиб при столкновении с ВАЗом в Челябинске

Байкер пытался проехать на запрещающий сигнал светофора.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

Утром 22 мая в Челябинске произошло смертельное ДТП на улице Горького. В районе дома № 1 столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль ВАЗ-2115, байкер погиб на месте.

По предварительным данным челябинской Госавтоинспекции, 56-летний мотоциклист проехал на красный. 60-летний водитель отечественного авто получил травмы.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего. На улице Горького работает регулировщик для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.