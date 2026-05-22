В Омской области при пожаре в доме погибли мужчина и женщина

В Муромцевском районе Омской области ночью 21 мая произошёл пожар в частном доме в Петропавловке. По данным жителей и МЧС, огонь уничтожил один дом и повредил соседний, общая площадь пожара составила 122 кв. м.
Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 0:39. Пожарные ликвидировали основное возгорание к 3:08, полная ликвидация завершилась в 9:29.
В ходе тушения огня были обнаружены двое погибших — мужчина и женщина, проживавшие в доме. Причины пожара устанавливаются.
