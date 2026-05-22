В автобусе, попавшем в ДТП в Челябинской области, ехала пермская баскетбольная команда

По словам главы региона, авария случилась утром 22 мая. Спортсмены возвращались с соревнований по баскетболу 3×3. Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команду людей был прооперирован в больнице города Златоуст. Остальные игроки получили легкие травмы.