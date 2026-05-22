В автобусе, попавшем в ДТП в Челябинской области, ехала пермская баскетбольная команда

Пермская баскетбольная команда «Бионорд про» попала в дорожно-транспортное происшествие в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем канале на платформе «Макс».
По словам главы региона, авария случилась утром 22 мая. Спортсмены возвращались с соревнований по баскетболу 3×3. Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команду людей был прооперирован в больнице города Златоуст. Остальные игроки получили легкие травмы.
«Они доставлены в больницу и получили медицинскую помощь», — сообщил губернатор региона.
Жизни и здоровью баскетболистов ничего не угрожает. После получения необходимой помощи спортсмены отправились в гостиницу. Завтра они выезжают на поезде в Пермь.
Напомним, что микроавтобус Mercedes и «Газель» столкнулись лоб в лоб утром 22 мая. ДТП случилось в 6:25 на 1739-м километре трассы М-5 в Златоустовском округе.