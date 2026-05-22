В ДТП на Урале погиб водитель и пострадали игроки пермской баскетбольной команды

Выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе М5, где произошло лобовое столкновение микроавтобуса и грузопассажирской "ГАЗелью". В микроавтобусе находились пермские спортсмены, сообщили губернатор края Дмитрий Махонин.

Выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе М5, где произошло лобовое столкновение микроавтобуса и грузопассажирской «ГАЗелью». В микроавтобусе находились пермские спортсмены, сообщили губернатор края Дмитрий Махонин.

«Сегодня утром в Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды “Бионорд Про”, — пояснил он. — Ребята возвращались с соревнований по баскетболу 3×3».

По словам главы региона, водитель микроавтобуса, в котором ехали игроки, погиб. Сопровождающий команды прооперирован в больнице Златоуста. Остальные игроки с ушибами и легкими травмами также доставлены в больницу, где им оказали первую помощь. Сейчас они уже разместились в гостинице и сегодня на поезде намерены выехать в Пермь.

По данным ГУ МЧС по Челябинской области, авария произошла в 6.25 утра на 1739 километре трассы М5 в районе Златоуста. Частный микроавтобус Mercedes, в котором находились пять человек, столкнулся с грузопассажирской «ГАЗелью», в которой были трое.

В результате один человек погиб, пять — травмированы. Ограничение движения на участке трассы не вводилось. Дорога в проезжем состоянии в обоих направлениях.

