Автобус с баскетболистами из Перми попал в смертельное ДТП в Челябинской области

Автобус с баскетболистами из Перми попал в смертельную аварию в Челябинской области. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Водитель микроавтобуса Mercedes Benz, в котором находились спортсмены, выехал на встречку и врезался в «Газель».
— Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команды прооперирован в больнице города Златоуст. Остальные игроки с ушибами и легкими травмами были доставлены в больницу. Им оказана помощь, — написал Махонин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что сейчас спортсмены находятся в гостинице, сегодня они выезжают в Пермь на поезде.
Днем ранее в Тымовском районе Сахалинской области также произошло смертельное ДТП. На 480-м километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха 59-летний водитель грузовика «Маз» с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с питбайком под управлением 17-летнего подростка.
