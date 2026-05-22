Семья в Зиме осталась без жилья после сноса аварийного дома

IrkutskMedia, 22 мая. Семью аварийного дома в Зиме оставили без квартиры после расселения в 2022—2023 годах. Бревенчатое строение возвели ещё в 1905 году. Для восстановления жилищных прав вмешалась прокуратура.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, три семьи из четырёхквартирного дома расселили ещё до сноса дома. Однако в четвёртой квартире собственники жилья временно отсутствовали, поэтому жильём их в дальнейшем не обеспечили. Одним из жильцов квартиры является инвалид, участник СВО. Племянница мужчины обратилась в генеральную прокуратуру РФ с требованием разобраться в ситуации.
В ходе проверки исполнения органами городской власти исполнения жилищного законодательства, семье предоставили благоустроенную квартиру в новом доме. Жильё превышает площадь ранее занимаемой квартиры. В помещении выполнена чистовая отделка и установлены приборы учёта коммунальных услуг.
Заявительница выразила сотрудникам ведомства благодарность в содействии разрешения вопроса.