Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья в Зиме осталась без жилья после сноса аварийного дома

Бревенчатое строение возвели в 1905 году.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 22 мая. Семью аварийного дома в Зиме оставили без квартиры после расселения в 2022—2023 годах. Бревенчатое строение возвели ещё в 1905 году. Для восстановления жилищных прав вмешалась прокуратура.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, три семьи из четырёхквартирного дома расселили ещё до сноса дома. Однако в четвёртой квартире собственники жилья временно отсутствовали, поэтому жильём их в дальнейшем не обеспечили. Одним из жильцов квартиры является инвалид, участник СВО. Племянница мужчины обратилась в генеральную прокуратуру РФ с требованием разобраться в ситуации.

В ходе проверки исполнения органами городской власти исполнения жилищного законодательства, семье предоставили благоустроенную квартиру в новом доме. Жильё превышает площадь ранее занимаемой квартиры. В помещении выполнена чистовая отделка и установлены приборы учёта коммунальных услуг.

Заявительница выразила сотрудникам ведомства благодарность в содействии разрешения вопроса. Ранее агентство рассказывало, что жительницу столицы Приангарья незаконно исключили из списка нуждающихся в жилье. Девушка обратилась по факту нарушения в прокуратуру.