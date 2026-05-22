Четыре самолета задержали в Нижнем Новгороде из-за атаки БПЛА 22 мая

В Нижнем Новгороде утром 22 мая было приостановлено отправление и прибытие четырех авиарейсов. Эта информация стала известна благодаря онлайн-трансляции аэропорта имени Чкалова.
Стоит напомнить, что аэропорт прекратил обслуживание воздушных судов с 23:50 21 мая. Данные ограничения были введены для обеспечения безопасности пассажиров. Накануне ночью системы противовоздушной обороны успешно пресекли атаку беспилотных летательных аппаратов на территории Нижегородской области.
Эти оперативные меры сказались на графике движения четырех самолетов. В частности, затронуты рейсы, запланированные к вылету в Анталью, Самару, Москву и Хургаду.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше