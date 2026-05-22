Число сбитых на подлете к Москве БПЛА возросло до пяти

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ещё один беспилотный летательный аппарат, следовавший в направлении Москвы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе», общее количество сбитых вблизи города беспилотников с начала дня достигло пяти.

Источник: РИА "Новости"

На месте падения обломков дрона работают сотрудники экстренных служб. Сведений о пострадавших или разрушениях на земле господин Собянин не привёл. Все аэропорты Московского авиационного узла функционируют в штатном режиме.

Всего за ночь 22 мая над территорией России было уничтожено 217 беспилотников. Как уточняется, помимо Московской области, аппараты сбивались над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
