Появилось видео с места ДТП на трассе М-5, где пострадала команда баскетболистов

ГАИ Челябинской области опубликовала видео с места ДТП между «ГАЗелью» и микроавтобусом Mercedes Benz, где погиб водитель и пострадали люди. В микроавтобусе ехала пермская баскетбольная команда.
Авария произошла 22 мая в 4:15 по местному времени на 1740-м километре трассы М-5 «Урал» в районе Златоуста. Микроавтобус по пока точно не установленной причине выехал на встречную полосу и врезался лоб в лоб в «ГАЗель».
Водитель Mercedes Benz умер на месте, еще пять человек пострадали. Это трое пассажиров автобуса — участники взрослой баскетбольной команды «Бионорд Про» из Пермского края, а также водитель и пассажир «ГАЗели».
Все пострадавшие были пристегнуты ремнями.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
На кадрах, опубликованных ГАИ, заметно, что «ГАЗель» буквально разорвало пополам, а микроавтобус стоит на обочине с разбитыми стеклами, капотом и передним мостом.
Региональное следственное управление СК РФ завело уголовное дело по факту ДТП. Речь идет о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан.
Следствие проверит все документы по организации перевозки микроавтобусом, данные о техническом состоянии автомобиля и прочее.
Тем временем SHOT также публикует видео с места ЧП, снятое, судя по всему, очевидцем, помогавшим сразу после ДТП пострадавшим. На кадрах он говорит, что, вероятно, водитель Mercedes Benz мог уснуть за рулем.
Сопровождающий пермской команды уже прооперирован в больнице Златоуста, сообщил губернатор края Дмитрий Махонин. Остальные игроки с ушибами и легкими травмами доставлены в больницу, где им оказали первую помощь. Сейчас они уже разместились в гостинице и сегодня на поезде вернутся в Пермь.