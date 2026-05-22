Пожар в конюшне на Ропшинском шоссе тушили 2 часа

В ночь на 22 мая в одноэтажном здании конюшни на Ропшинском шоссе произошёл пожар. По данным ГУ МЧС по Петербургу, огонь охватил площадь около 140 квадратных метров.
К месту происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности 1-БИС, однако уже через час его понизили.
На полную ликвидацию возгорания специалистам потребовалось почти 2 часа. В работах задействовали семь единиц техники и 28 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше