Пермская баскетбольная команда попала в жёсткое ДТП с грузовиком в Челябинской области

— Авария с тяжёлыми последствиями произошла на 1740-м километре трассы М-5 «Урал» в районе Златоуста. По предварительным данным, 51-летний водитель, управляя микроавтобусом Mercedes Benz типа «Форд Транзит», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате транспорт с пассажирами столкнулся с грузовиком «Газель», которым управлял 41-летний автомобилист, — сообщили в пресс-службе ГАИ.
В итоге водитель микроавтобуса погиб. Его пассажирами были игроки взрослой баскетбольной команды «Бионорд Про» из Перми. Их жизни спасло то, что все они ехали пристёгнутыми. На месте аварии долгое время собиралась пробка, поэтому дорожники ввели реверсивный режим движения. Сейчас выяснением всех обстоятельств случившегося занимаются сотрудники полиции. Дорожные инспекторы устанавливают, почему машина оказалась на встречной полосе.
Помимо прочего, ситуацию со спортсменами взял под личный контроль глава соседнего региона, откуда приехали ребята. Он оперативно рассказал о состоянии здоровья раненых.
— Сегодня утром в Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды «Бионорд Про». Ребята возвращались с соревнований по баскетболу 3×3. Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команды прооперирован в больнице Златоуста. Остальные игроки с ушибами и лёгкими травмами были доставлены в больницу. Им оказана помощь. Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня на поезде выезжают в Пермь, — прокомментировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Для контроля ситуации к работе подключились и медицинские ведомства. Глава пермского Минздрава Анастасия Крутень уже созвонилась с челябинскими врачами, чтобы согласовать дальнейшее лечение и транспортировку пострадавших.
Отметим, в Челябинской области возросло количество ДТП. Только за минувшие выходные на дорогах Челябинской области произошло 29 аварий с пострадавшими. По данным Госавтоинспекции, в ДТП погибли семь человек, ещё 28 получили травмы. Шесть пострадавших находятся в больницах в тяжёлом состоянии.