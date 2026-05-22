Пермская баскетбольная команда попала в жёсткое ДТП с грузовиком в Челябинской области

— Сегодня утром в Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды «Бионорд Про». Ребята возвращались с соревнований по баскетболу 3×3. Водитель автобуса, в котором находились игроки, погиб. Один из сопровождающих команды прооперирован в больнице Златоуста. Остальные игроки с ушибами и лёгкими травмами были доставлены в больницу. Им оказана помощь. Сейчас ребята уже в гостинице, сегодня на поезде выезжают в Пермь, — прокомментировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.