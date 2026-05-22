Силы ПВО сбили за ночь 217 украинских БПЛА над регионами РФ

Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили более двухсот беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом в пятницу утром сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Российская газета

В ведомстве отметили, что 217 БПЛА ВСУ были сбиты над территориями 18 российских регионов.

Военные нейтрализовали дроны в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской, а также Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями.

Кроме того, беспилотники ВСУ были уничтожены над территориями Московского региона, Ленинградской области и Петербурга.

Отметим, что этой ночью на фоне атаки БПЛА для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Утром движение возобновилось.

