У девушки прямо в лифте загорелся пауэрбанк: Опубликовано видео ЧП

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) в лифте загорелся пауэрбанк, находившийся в сумке у девушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
На кадрах, распространившихся в соцсетях и СМИ, видно, как девушка заходит в лифт. После закрытия дверей из ее сумки начинает валить дым, а затем вспыхивает пламя. В МЧС уточнили, что инцидент произошел на улице Крылова.
К счастью, серьезных последствий удалось избежать. Сообщений по номеру 112 не поступало — случай выявили в ходе мониторинга соцсетей. В ведомстве связались с управляющей компанией. По имеющейся информации, помощь девушке не потребовалась.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» скорректировала правила перевозки пауэрбанков на своих рейсах. В компании пояснили, что пауэрбанки разрешается перевозить только в салоне самолета в качестве ручной клади, а также запрещается заряжать их на борту воздушного судна.
Как писал KP.RU, IT-эксперт, член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко выразил мнение, что потенциальный запрет внешних аккумуляторов не решит проблему. По его словам, дело не в самих пауэрбанках, а в их качестве.
Советы Александра Токаренко.
Специалист посетовал россиянам не покупать пауэрбанки емкостью более 20 тысяч мАч. Честные 20 тысяч, по его словам, — это безопасный максимум. Также эксперт предупредил, что не стоит экономить, потому что хороший аккумулятор, особенно энергоемкий, не может стоить дешево.
Кроме того, Токаренко рекомендовал не оставлять зарядку на солнце и в машине. Если аккумулятор вздулся, греется или издает неприятный запах, его, по словам эксперта, следует отнести в пункт приема батареек.