В Новосибирской области завели дело о теракте после поджога машин полиции

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Рязанской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый 2009 года рождения, действуя за вознаграждение по заданию куратора из интернета, у территориального отдела полиции в рабочем поселке Краснообск облил горючей жидкостью два служебных автомобиля и поджег их. В настоящее время молодой человек задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.