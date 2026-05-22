В Новосибирской области завели дело о теракте после поджога машин полиции

По данным следствия, подозреваемый 2009 года рождения, действуя за вознаграждение по заданию куратора из интернета, у территориального отдела полиции в рабочем поселке Краснообск облил горючей жидкостью два служебных автомобиля и поджег их. В настоящее время молодой человек задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.