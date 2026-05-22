В Новосибирской области завели дело о теракте после поджога машин полиции

В отношении несовершеннолетнего жителя Рязанской области возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте после поджога служебных автомобилей полиции в Новосибирском районе. Как сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону, инцидент произошел 22 мая.

Источник: Freepik

«Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Рязанской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый 2009 года рождения, действуя за вознаграждение по заданию куратора из интернета, у территориального отдела полиции в рабочем поселке Краснообск облил горючей жидкостью два служебных автомобиля и поджег их. В настоящее время молодой человек задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.