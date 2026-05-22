СК РФ возбудил уголовное дело по нападению в автобусе подростка на женщину

В Перми возбудили уголовное дело по факту насилия несовершеннолетним в отношении женщины. Информацию об ударах ногами пассажирки автобуса разместила «КП-Пермь».
В социальных медиа 21 мая появилась видеозапись, на которой несовершеннолетний в автобусе наносит удары женщине. Пострадавшая сделала ему замечание по поводу курения в общественном транспорте.
Следственный отдел по Индустриальному району Перми краевого СУ СК РФ возбудил уголовное дело по признакам хулиганства. Следствие устанавливает лицо, причастное к совершению преступления. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.