Во время сбора кислицы в лесу Челябинской области заблудилась мать с дочерью

А в июне 2022 года едва не закончился трагедией другой поход за кислицей. Двое пожилых людей три дня и две ночи провели в глухом лесу. Без еды, воды и спичек. За этой историей следили тысячи людей, кто-то из них даже начал терять надежду на благополучный исход. Но обернулось всё настоящим чудом, победой оптимизма и воли к жизни. Одна из двух главных героев этой истории — 73-летняя Валентина Кандалова поведала «Пчеле» о самых страшных моментах в тёмной чаще Таганая. А также о том, что давало надежду и заставляло бороться и искать выход.