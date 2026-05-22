Во время сбора кислицы в лесу Челябинской области заблудилась мать с дочерью

Жительница Златоуста с дочерью пошли собирать кислицу в лесу Кусинского района Челябинской области и заблудились. Самостоятельно найти выход из чащи они не смогли, поэтому обратились за помощью к спасателям.

Источник: Поисково-спасательная служба Челябинской области

На место выехали спасатели, к которым позже также присоединились сотрудники полиции и пожарной части. В итоге женщин нашли спустя три часа в восьми километрах от одной из деревень Кусинского района.

— К счастью, у потерявшихся был с собой телефон, благодаря чему они смогли сообщить о случившемся, — сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Отправляясь в лес, предупреждайте родственников о своих намерениях, месте нахождения и времени возвращения, запоминайте направление движения и ориентиры на местности, а также обязательно берите с собой заряженный телефон.

Ранее спасатели выручили из беды туриста с переохлаждением.

А в июне 2022 года едва не закончился трагедией другой поход за кислицей. Двое пожилых людей три дня и две ночи провели в глухом лесу. Без еды, воды и спичек. За этой историей следили тысячи людей, кто-то из них даже начал терять надежду на благополучный исход. Но обернулось всё настоящим чудом, победой оптимизма и воли к жизни. Одна из двух главных героев этой истории — 73-летняя Валентина Кандалова поведала «Пчеле» о самых страшных моментах в тёмной чаще Таганая. А также о том, что давало надежду и заставляло бороться и искать выход.