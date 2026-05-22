Малышев: Сигналы оповещения сработали в Раменском из-за хакерской атаки

Сигналы оповещения сработали в Раменском из-за того, что система оповещения подверглась хакерской атаке. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил глава округа Эдуард Малышев.

По его словам, никакой угрозы для жителей города нет, последствия устраняются.

— Спешу заверить: обстановка в округе стабильная, никакой угрозы для населения нет. Все ключевые объекты инфраструктуры и службы жизнеобеспечения функционируют в обычном режиме. Прошу вас сохранять спокойствие — ситуация находится под контролем, — написал Малышев в своем Telegram-канале.

Он также призвал доверять только официальным источникам, а также не распространять дезинформацию.

Проукраинские хакеры сменили тактику кибератак на российские компании и госструктуры, делая акцент на максимальном уничтожении данных. При этом характер кибервойны против России стал более системным, изощренным и разрушительным.

В феврале и марте 2026 года зафиксирован резкий рост DDoS-атак на государственные ресурсы. При этом в пиковый период с 26 февраля по 4 марта число атак достигло 949 при среднем уровне около 350 в неделю.