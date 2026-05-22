Пасечник: ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР

Ночью ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Жертвами атаки стали мирные студенты, которые в тот момент спали в здании. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере «Макс».
По словам Пасечника, украинские беспилотники прицельно атаковали здания Старобельского профессионального колледжа, который относится к местному педуниверситету. В момент попадания снарядов внутри находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.
В результате обстрела ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь. Пасечник уточнил, что под завалами всё еще могут находиться люди.
Спасатели продолжают разбирать руины, двоих пострадавших уже удалось поднять на поверхность и передать врачам. Поиски остальных детей не прекращаются ни на минуту. На месте трагедии работают все экстренные службы, включая психологов, которые помогают очевидцам.
Кроме того, повреждения получили административные здания и магазины в самом Старобельске. Атаке также подверглись частные дома — в одном из них ранен мужчина, которому уже оказали помощь. Сотрудники Следственного комитета России по ЛНР прямо сейчас фиксируют последствия ударов.
Ранее стало известно, что российские силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА в Калужской области. Обломки одного из них выбили стекла в образовательном учреждении и многоквартирном доме.