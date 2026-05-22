Более 30 человек пострадали при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа педуниверситета в Луганской народной республике (ЛНР). В момент удара в здании находились 86 детей от 14 до 18 лет. 35 из них получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в «Максе».