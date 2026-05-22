Бизнесмены из Красноярска скрыли от таможни пошлины на 62 миллиона рублей

Бизнесмены из Красноярска скрыли от таможни платежи на крупную сумму — 62 миллиона рублей. За что и поплатились. Два их них осуждены на срок 4 года 5 месяцев со штрафом в размере 400 тысяч рублей каждому, третий — на 4 года со штрафом в размере 200 тысяч рублей.. Подельников было четверо — еще один фигурант находится в международном розыске.
Приговор вынесли в Кировском районном суде, приняв во внимание позицию транспортного прокурора.
История преступления такова: в период с 2021 года по 2024 год бизнесмены завозили в Россию из-за границы велосипеды и запчастей к ним. По документам товар проходил с сильно заниженной стоимостью. Соответственно на эту стоимость в бюджет перечислялась совсем небольшая сумма, а все, что скрывалось — шло в карман.
Причиненный в результате преступления ущерб возмещен в полном объеме, сообщают Gornovosti.