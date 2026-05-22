Бизнесмены из Красноярска скрыли от таможни пошлины на 62 миллиона рублей

Бизнесмены из Красноярска скрыли от таможни платежи на крупную сумму — 62 миллиона рублей. За что и поплатились. Два их них осуждены на срок 4 года 5 месяцев со штрафом в размере 400 тысяч рублей каждому, третий — на 4 года со штрафом в размере 200 тысяч рублей.. Подельников было четверо — еще один фигурант находится в международном розыске.