Соседи спасли троих маленьких детей из горящей квартиры в Барановичах

Сообщение о пожаре поступило спасателям в четверг вечером. В Барановичах на улице Александра Волошина на шестом этаже одиннадцатиэтажного жилого дома загорелся балкон.
В это время в запертой квартире находились трое детей: двое малышей 2020 года рождения и ребенок 2018 года рождения. А их родители вместе с еще одним ребенком 2025 года рождения ушли в магазин.
Соседи с восьмого этажа услышали звук автономного пожарного извещателя и спустились на шестой этаж. Они услышали детский плач, доносящийся из закрытой квартиры, а на стук в дверь никто не открывал. В итоги соседи вызвали МЧС и попытались самостоятельно вскрыть дверь.
«В это время мужчина-очевидец, заметив густой дым с балкона дома напротив, мгновенно бросился на помощь в чужой подъезд. Также поступил еще один мужчина, проезжавший мимо на автомобиле. Они поднялись на шестой этаж и вместе с соседями взломали входную дверь и вошли в плотно задымленную квартиру», — рассказали в МЧС.
Очевидцы быстро отыскали троих детей, вынесли их на чистый воздух и передали медикам. Прибывшие к месту происшествия спасатели оперативно ликвидировали возгорание на балконе.
Дети были госпитализированы с отравлением продуктами горения. По предварительной версии, причиной пожара стала детская шалость с огнем.