В результате атаки дронов на колледж в Старобельске пострадали 35 человек

Ночью 22 мая украинские дроны нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. В результате атаки пострадали 35 человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В момент попадания в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

«Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы, двоих уже удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Под завалами ещё находятся дети, поиски продолжаются», — написал Пасечник в своем канале в мессенджере MAX.

На месте работают экстренные службы. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, включая психологическую.

В самом Старобельске повреждены административные здания, магазины и частные дома. В одном из домов ранение получил мужчина — ему уже помогли медики.

Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак.

