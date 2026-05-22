ГАИ: Водитель автобуса с пермской командой выехал на встречную полосу

В Челябинской области сообщили о причинах смертельного ДТП, в которое попала пермская баскетбольная команда «Бионорд Про»: шофер автобуса, в котором находились спортсмены, неожиданно выехал на встречную полосу.
«По предварительным данным, водитель 1975 года рождения, управляя микроавтобусом Mercedes Benz, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где движение запрещено, и совершил столкновение с грузовым автомобилем “ГАЗель” под управлением водителя 1985 года рождения», — сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в 04.15 утра. Не исключено, что водитель пермских баскетболистов мог уснуть за рулем. По уточненным данным, в аварии погиб именно он.
Травмы получили сопровождающий и два игрока, а также водитель и пассажир встречной «ГАЗели».
На месте ДТП проводится проверка, назначен ряд экспертиз для принятия дальнейшего процессуального решения, отметили в ГАИ.