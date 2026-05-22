Подросток поджег машины полиции в Новосибирской области по указанию кураторов

В рабочем поселке Краснообск Новосибирского района 22 мая несовершеннолетний житель города Рязани 2009 года рождения поджег служебные транспортные средства, принадлежащие территориальному отделу полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
По данным ведомства, подозреваемого оперативно задержали, а сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. Предварительно установлено, что фигурант действовал по указанию внешних кураторов.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативники регионального главка, территориального отдела полиции и УФСБ России по Новосибирской области. На предоставленном полицией видео подросток сообщает, что купил бензин на автозаправке и поджег полицейские машины.