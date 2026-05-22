В Старобельске из-под завалов общежития после удара БПЛА ВСУ спасли трех человек

В Старобельске спасатели извлекли из-под завалов общежития трех человек. Обрушение произошло в результате удара украинского беспилотника. Об этом 22 мая сообщили в МЧС России.
В момент попадания вражеского БПЛА в общежитии находились 86 человек.
В ночь на пятницу Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в Луганской Народной Республике (ЛНР). Жертвами атаки стали мирные студенты, которые в тот момент спали в здании, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
По его словам, украинские беспилотники прицельно атаковали здания Старобельского профессионального колледжа, который относится к местному педагогическому университету.
