Ставший чиновником экс-глава полиции Дубовки предстал перед судом за кражу

В Волгоградской области перед судом по обвинению в краже бетонных плит в Дубовке обвиняется бывший начальник районного отдела полиции Дмитрий Семенихин. Как сообщает Коммерсант, преступление Семенихин совершил, находясь в должности руководителя МКУ «Городское хозяйство», которое является подведомственным учреждением администрации Дубовского района.
Согласно открытым данным, Семенихин руководил этим МКУ с 28 декабря 2023 года по 3 апреля 2026-го. Районный отдел полиции он возглавлял в 2019 году.
В судебной картотеке указано, что Дмитрий Семенихин обвиняется по ч.3 п. «в» ст. 158 УК РФ (Кража в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы. О задержании Семенихина в марте сообщали телеграм-каналы, но официально эту информацию в правоохранительных органах не комментировали.
Известно, что это уголовное дело расследовал СУ СКР по Волгоградской области.
