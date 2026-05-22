Тепловоз горел на железнодорожной станции Миньяр в Челябинской области

В результате повреждена турбина тепловоза, но пострадавших нет.

Тепловоз горел на железнодорожной станции Миньяр (Ашинский округ) в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Из-за сильной жары произошел перегрев компрессора турбины, что привело к сильному задымлению моторного отсека. Тепловоз оперативно отогнали на тупиковый путь», — рассказали в Противопожарной службе региона.

Там уточнили, что в связи с наличием в опасной зоне дизельного топлива — примерно 7 тыс. литров — было принято решение подать ГПС-600 (генератор пены средней кратности).

Через полчаса была объявлена полная ликвидация возгорания. В результате повреждена турбина тепловоза, но пострадавших нет.