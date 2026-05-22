В Хабаровском крае шестой день ищут девочку, выпавшую из перевернувшейся лодки

В Хабаровском крае продолжаются поиски 10-летней девочки, которую унесло течением реки Амур после опрокидывания резиновой лодки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Инцидент произошел 17 мая в районе села Богородское. По данным РИА Новости, в лодке находились два человека — 22-летний парень и 10-летняя девочка. Молодого человека спасли рыбаки, а школьницу унесло течением.
По факту произошедшего прокуратура Ульчского района организовала проверку. На сегодняшний день сотрудники полиции совместно с инспекторами ГИМС МЧС России и краевыми спасателями осмотрели 115 километров прибрежной полосы и акватории реки Амур.
Поиски ребенка продолжаются.