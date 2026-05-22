Был тяжёлый день: в деле о гибели подростка из Калмыкии допросили его маму

Адвокат из Волгограда Виталий Григорьев, представляющий интересы семьи трагически окончившего свои дни подростка из Калмыкии, поделился ходом судебного расследования.
В зал заседаний пригласили маму школьника. Также были допрошены около десятка свидетелей. Заседание длилось до ночи.
«День выдался тяжёлым для меня с эмоциональной точки зрения. Прошло больше года с момента трагедии, но мама так и не может оправиться и свыкнуться с мыслью об утрате сына», — поделился адвокат.
В числе приглашённых свидетелей были учителя школы, в которой учился подросток, и её руководство, заместитель главы местной администрации.
«Все в один голос твердили: плохого о мальчике и его семье сказать нечего. В последнее время он старался учиться, был опрятным, добрым, дружил с девочкой», — поясняет Григорьев.
Именно общение с подругой стало причиной для травли погибшего школьника. Как ранее сообщал «АиФ-Волгоград», девочка не вернулась вовремя домой, её сестра заподозрила, что она может быть у своего друга, и попросила разобраться в ситуации старшего приятеля. Он привлёк группу ребят.
Непрошенные гости ворвались в жильё подростка, вывели его на улицу и стали унижать. Травля продолжилась и на следующий день в школе. Мальчик не выдержал. Было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время участников булинга судят за доведение своей жертвы до самоубийства. По словам адвоката, никто из пяти подсудимых так и не извинился перед мамой мальчика.
