В Новороссийске предотвратили теракт на энергообъекте

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Теракт предотвращен в Краснодарском крае, агент спецслужб Украины задержан в Новороссийске, намеревавшийся устроить подрыв энергообъекта, сообщил журналистам ЦОС ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«В городе Новороссийске задержан агент спецслужб Украины, гражданин РФ, 2003 года рождения. Установлено, что житель Северского района Краснодарского края был завербован в мессенджере WhatsApp сотрудником СБУ для осуществления подрыва одного из объектов энергетической инфраструктуры на территории Краснодарского края с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении.

Агента задержали, когда он шел к месту закладки со средствами поражения, отметили в ЦОС.

«Из схрона изъято готовое к применению СВУ фугасного действия с массой взрывчатого вещества 2,5 килограмма, а также телефонный аппарат, в котором обнаружена его переписка с куратором, подтверждающая подготовку к совершению преступления» — отметили в ФСБ.

На задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьями УК (приготовление к теракту), (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и (государственная измена), сообщили силовики. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием, заключили в ЦОС.

