Тренер попавших в смертельное ДТП баскетболистов рассказал о состоянии спортсменов

Тренер Жердев: серьезных травм у попавших в ДТП пермских баскетболистов нет.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер пермской баскетбольной команды «Бионорд Про» Алексей Жердев рассказал о состоянии игроков после серьезного ДТП, произошедшего утром 22 мая на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. По его словам, серьезных травм у спортсменов удалось избежать благодаря тому, что все были пристегнуты.

«С командой все хорошо. Мы находимся в Златоусте и готовимся к отправке в Пермь. Серьезных травм у игроков нет, к счастью, все были пристегнуты в момент ДТП. Это пока вся информация, которую я могу сказать», — поделился с журналистами «КП-Пермь» главный тренер команды.

Авария произошла около 04:15 неподалеку от Златоуста. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, следовавшего из Магнитогорска в Пермь, уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Газель». В результате ДТП погибли водитель микроавтобуса и пассажир «Газели», еще три человека получили травмы.

В баскетбольном клубе «Бетсити Парма» сообщили, что оператор команды Денис Обметкин был прооперирован в больнице Златоуста. Остальные игроки получили ушибы и легкие травмы.

«Все игроки с ушибами и легкими травмами были доставлены в больницу. Парням была оказана помощь, сейчас все на ногах. Уже сегодня ребята на поезде возвращаются в Пермь», — сообщили в клубе.

На месте смертельной аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Следственный отдел по Златоусту СУ СК России по Челябинской области возбудил уголовное дело.

Стоит отметить, что трагедия произошла после успешного выступления «Бионорд Про» в Магнитогорске. Пермская команда выиграла третий «Мастер» WINLINE чемпионата России по баскетболу 3×3, одержав победу над Lugang со счетом 21:19.