В Канске «кухонный боец» получил 6 месяцев исправительных работ

В Канске пьяный мужчина избил бывшую жену в подъезде. Суд назначил 6 месяцев исправительных работ, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Как рассказали в ведомстве, зимой в полицию обратилась местная жительница: бывший муж нанёс ей телесные повреждения.
Вечером 45-летний пьяный мужчина пришёл к экс-супруге. Женщина вышла к нему на лестничную площадку, чтобы избежать скандала в квартире, но ссоры не миновала. Разгорячённый спиртным и личной неприязнью, дебошир дважды ударил её по голове и скрылся.
Полицейские задержали фигуранта. Выяснилось, что ранее он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Дознаватели возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость».
Суд приговорил мужчину к 6 месяцам исправительных работ.
