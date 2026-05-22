Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом за вылов 22 рыбин сетями задержали двоих рыбаков

В Волгоградской области задержали двоих рыбаков, которые раскидывали на надувной лодке сети.

В Волгоградской области задержали двоих рыбаков, которые раскидывали на надувной лодке сети в водоем, что является незаконным. В ГУ МВД России по региону уточнили, что мужчины рыбачили браконьерским способом в окрестностях станицы Сиротинская Иловлинского района.

Задержанные являются жителями Фроловского района, им 36 и 38 лет.

Мужчин поймали с поличным, когда они снимали сети с уловом. Им удалось добыть таким образом 22 экземпляра рыбы ценных пород. Сумма ущерба превышает 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигуранты отпущены под подписку о невыезде.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!