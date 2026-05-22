Трехлетнюю девочку, перебегавшую через дорогу, сбили в Абакане

Трехлетнюю девочку, перебегавшую через дорогу, сбила машина в Абакане. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в ГИБДД по Хакасии.
ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. 20-летний водитель Toyota Hilux допустил наезд на ребенка, который выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.
После удара девочку отбросило к другим машинам. Несмотря на столкновение, ребенок получил легкие ссадины и ушибы, уточнили в пресс-службе.
16 мая двоих подростков, которые вместе ехали на одном самокате в Москве, тоже сбила машина, они госпитализированы.
Кроме того, другой мужчина сбил насмерть двух человек на пешеходном переходе на автодороге М-3 «Украина» в Наро-Фоминске. Водителя задержали и возбудили уголовное дело.