В Новороссийске задержали агента СБУ, готовившего теракт

По данным Центра общественных связей ФСБ, задержан гражданин России 2003 года рождения, проживающий в Северском районе Краснодарского края. Следствие считает, что он был завербован сотрудником Службы безопасности Украины через мессенджер WhatsApp для организации диверсии с использованием самодельного взрывного устройства.
Как сообщили в спецслужбе, подозреваемого задержали по пути к месту предполагаемой закладки взрывного устройства. Из оборудованного схрона, по информации ФСБ, изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного типа с массой взрывчатого вещества около 2,5 кг, а также мобильный телефон с перепиской, которая, как утверждается, подтверждает подготовку преступления.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене. В ФСБ заявили, что фигурант признал вину и сотрудничает со следствием.