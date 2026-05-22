Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске задержали агента СБУ, готовившего теракт

ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта в Краснодарском крае и задержании в Новороссийске предполагаемого агента украинских спецслужб, готовившего подрыв объекта энергетической инфраструктуры.

Источник: Коммерсантъ

По данным Центра общественных связей ФСБ, задержан гражданин России 2003 года рождения, проживающий в Северском районе Краснодарского края. Следствие считает, что он был завербован сотрудником Службы безопасности Украины через мессенджер WhatsApp для организации диверсии с использованием самодельного взрывного устройства.

Как сообщили в спецслужбе, подозреваемого задержали по пути к месту предполагаемой закладки взрывного устройства. Из оборудованного схрона, по информации ФСБ, изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного типа с массой взрывчатого вещества около 2,5 кг, а также мобильный телефон с перепиской, которая, как утверждается, подтверждает подготовку преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене. В ФСБ заявили, что фигурант признал вину и сотрудничает со следствием.

Узнать больше по теме
Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше