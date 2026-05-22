До 18 человек могут оставаться под завалами в Старобельске. Об этом 22 мая сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
В ночь на пятницу украинские боевики совершили атаку на учебный корпус и общежитие колледжа в Луганской Народной Республике (ЛНР). Жертвами атаки стали студенты, которые в тот момент удара находились в здании, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Известно, что в общежитии было 86 человек. Пасечник заявил, что боевики целенаправленно нанесли удар по зданию колледжа.
На текущий момент, по данным МЧС, из-под завалов общежития спасатели извлекли трех человек.
Ранее атаку ВСУ на общежитие прокомментировали в МИД России. Как писал KP.RU, официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением, а Запад живодерски молчит.