ФСБ предотвратила теракт на энергообъекте в Новороссийске

«В Новороссийске задержан агент спецслужб Украины, гражданин РФ, 2003 года рождения», — заявили в ведомстве.
Как уточнили в спецслужбе, житель Северского района Краснодарского края попал под вербовку СБУ. Его задачей был подрыв одного из объектов энергетической инфраструктуры на территории региона.
Мужчину задержали в тот момент, когда он направлялся к тайнику, чтобы забрать компоненты самодельного взрывного устройства.
УФСБ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело. Фигуранту вменяют приготовление к теракту, незаконные операции с взрывчатыми веществами и государственную измену.
В ЦОС уточнили, что обвиняемый признал вину. Кубанец сотрудничает со следствием.
20 мая Федеральной службой безопасности (ФСБ) России в Краснодарском крае была пресечена противоправная деятельность россиянина, планировавшего устроить диверсию на железной дороге. Как выяснили оперативники, житель Краснодара попал под влияние куратора из Украины. Вербовка прошла через мессенджер Telegram. От представителя запрещенной в России террористической организации он получил задание поджечь объект, отвечающий за энергоснабжение железнодорожной инфраструктуры региона.