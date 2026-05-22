Московский школьник отдал курьеру мошенников 14 миллионов рублей

Школьник стал жертвой мошенников после того, как сначала назвал им код из СМС. Затем его заставили якобы задекларировать сбережения. Впоследствии полиция задержала 19-летнего курьера мошенников. Молодой человек признался, что успел перевести часть похищенных денег в криптовалюту и отправить кураторам. В его отношении возбудили уголовное дело.