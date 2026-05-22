Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов общежития колледжа в ЛНР

Разбор завалов общежития колледжа в ЛНР продолжается.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов общежития колледжа в Старобельске. Об этом сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, в ходе поисково-спасательной операции также удалось установить местонахождение ещё трёх человек. Информация об их состоянии уточняется.

На месте продолжают работать экстренные службы, ведётся разбор завалов.

Напомним, утром в пятницу, 22 мая, беспилотники украинской армии атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, который входит в структуру педагогического университета. Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, в момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Пострадали более 35 человек.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал произошедшие террористическим актом. Он отметил, что атака поставила под угрозу жизни несовершеннолетних и мирных жителей.

