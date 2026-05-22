Под завалами атакованного ВСУ колледжа в ЛНР могут быть 18 человек

Удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР был нанесен ночью. По словам очевидцев, разрушения носят чудовищный характер. Главный удар пришелся именно по этим зданиям. Ранения различной степени тяжести получили 35 человек. В момент удара там находились студенты и преподаватели, точное число пострадавших уточняется.