Под завалами атакованного ВСУ колледжа в ЛНР могут быть 18 человек

В здании Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета после атаки украинских беспилотников могут оставаться под завалами до 18 студентов и преподавателей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Удар по учебному корпусу и общежитию колледжа в ЛНР был нанесен ночью. По словам очевидцев, разрушения носят чудовищный характер. Главный удар пришелся именно по этим зданиям. Ранения различной степени тяжести получили 35 человек. В момент удара там находились студенты и преподаватели, точное число пострадавших уточняется.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Под ними, по словам дипломата, могут оставаться до 18 человек. Ранее предполагалось, что спасатели ищут еще как минмум десятерых. По последним данным, достать из-под обломков здания смогли троих человек.