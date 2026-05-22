Хабаровский таксист помог спасти пенсионерку от мошенников

Пожилая хабаровчанка едва не перевела мошенникам 939 тысяч рублей. Спасли женщину бдительный неравнодушный таксист и сотрудники полиции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пожилой хабаровчанке на стационарный телефон позвонила неизвестная. Представившись работником поликлиники, она сообщила женщине, что ей необходимо пройти диспансеризацию. Для записи попросила назвать паспортные данные.
После этого стали звонить «офицеры спецслужб» с сообщениями о том, что женщина может стать подозреваемой по уголовному делу, а ее ценности и сбережения изымут при обыске. Чтобы избежать ответственности, заверили хабаровчанку преступники, ей необходимо задекларировать сбережения — перевести деньги по указанным реквизитам. Ближайший к дому пенсионерки банкомат расположен в соседнем районе города, в супермаркете. Чтобы доставить жертву к банкомату, преступники вызвали ей такси.
Водитель, заметив, что пассажирка напряжена, попытался с ней поговорить, выяснить, почему она в час ночи едет в соседний район. Женщина отвечала односложно, объяснила, что у нее назначена встреча. Поведение пенсионерки и ее ответы показались водителю подозрительными. Он вспомнил недавно просмотренный в соцсети ролик о том, как мошенники дистанционно влияют на своих жертв. Мужчина сделал музыку погромче и позвонил в полицию. По указанию дежурного он под благовидным предлогом изменил маршрут и стал ждать прибытия наряда. Заметив по пути патруль Госавтоинспекции, водитель остановился и рассказал полицейским о своих подозрениях.
Инспекторы попросили женщину показать ее телефон и увидели, что на протяжении всей поездки устройство находилось в режиме разговора. Горожанка находилась постоянно на связи с кураторами. С собой она везла 939 тысяч рублей.
Полицейские пригласили пенсионерку пересесть в патрульный автомобиль и отвезли в отдел полиции. После беседы со следователем она осознала, что едва не стала жертвой мошенников. Благодаря бдительности таксиста и инспекторов ДПС ее сбережения удалось сохранить.