Хабаровский таксист помог спасти пенсионерку от мошенников

Водитель, заметив, что пассажирка напряжена, попытался с ней поговорить, выяснить, почему она в час ночи едет в соседний район. Женщина отвечала односложно, объяснила, что у нее назначена встреча. Поведение пенсионерки и ее ответы показались водителю подозрительными. Он вспомнил недавно просмотренный в соцсети ролик о том, как мошенники дистанционно влияют на своих жертв. Мужчина сделал музыку погромче и позвонил в полицию. По указанию дежурного он под благовидным предлогом изменил маршрут и стал ждать прибытия наряда. Заметив по пути патруль Госавтоинспекции, водитель остановился и рассказал полицейским о своих подозрениях.