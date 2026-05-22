В Хабаровском крае пятый день ищут выпавшую из лодки десятилетнюю девочку

Спасатели проверили 115 километров в поисках пропавшей школьницы в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае уже пятые сутки продолжаются поиски десятилетней школьницы, которая выпала из перевернувшейся лодки на реке Амур. Спасатели обследовали около 115 километров акватории и прибрежной полосы, но найти ребенка пока не удалось. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла вечером 17 мая возле села Богородское. Лодка с двумя пассажирами перевернулась, после чего девочка и 22-летний мужчина оказались в воде. Рыбакам, находившимся неподалеку, удалось спасти молодого человека. А вот школьницу унесло течением, и с того момента ее никто не видел.

В Ульчском районе организована масштабная поисковая операция. Сотрудники полиции, инспекторы ГИМС МЧС России и краевые спасатели совместно осматривают берега и водную поверхность Амура. В ведомстве уточнили, что нарастающим итогом специалисты прошли уже 115 километров. Поиски не прекращаются ни днем, ни ночью.

Стоит добавить, что похожая история произошла и на Кубани. Там также пятые сутки ищут 15-летнюю девочку, пропавшую 18 мая в селе Отрадо-Кубанское Гулькевичского района.

