Два олимпийских призёра пострадали в ДТП с микроавтобусом под Челябинском

В смертельном ДТП с микроавтобусом под Челябинском, пострадали два олимпийских призёра из пермской баскетбольной команды «Бионорд Про». Об этом сообщает perm.aif.ru.
По данным коллег chel.aif.ru, среди пострадавших оказались серебряные медалисты Олимпийских игр 2020 года в Токио баскетболисты Станислав Шаров и Александр Зуев.
Напомним, авария произошла утром 22 мая. Водитель микроавтобуса, перевозившего баскетболистов, уснул за рулём, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой «Газелью». В результате ДТП водитель автобуса погиб, все пассажиры получили травмы. По факту аварии Следком региона завёл уголовное дело.