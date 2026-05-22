Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два олимпийских призёра пострадали в ДТП с микроавтобусом под Челябинском

Водитель уснул и выехал на встречку, где столкнулся с грузовой «Газелью».

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

В смертельном ДТП с микроавтобусом под Челябинском, пострадали два олимпийских призёра из пермской баскетбольной команды «Бионорд Про». Об этом сообщает perm.aif.ru.

По данным коллег chel.aif.ru, среди пострадавших оказались серебряные медалисты Олимпийских игр 2020 года в Токио баскетболисты Станислав Шаров и Александр Зуев.

Напомним, авария произошла утром 22 мая. Водитель микроавтобуса, перевозившего баскетболистов, уснул за рулём, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой «Газелью». В результате ДТП водитель автобуса погиб, все пассажиры получили травмы. По факту аварии Следком региона завёл уголовное дело.